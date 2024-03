Aide humanitaire à Gaza : l’ambassadeur américain au Maroc réagit

Puneet Talwar, ambassadeur des États-Unis au Maroc a envoyé un message sur son compte Twitter pour féliciter le Maroc de l’envoi d’aides humanitaires à Gaza.

« Je me joins à @SecBlinken (Anthony Blinken) pour féliciter le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la fourniture de l’aide humanitaire d’urgence à Gaza », a écrit Puneet Talwar sur son compte Twitter.

I join @SecBlinken in commending Morocco, under His Majesty King Mohammed VI’s leadership, for its delivery of urgently needed humanitarian assistance to Gaza.

— Ambassador Puneet Talwar (@USAmbMorocco) March 14, 2024