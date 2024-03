Casablanca : suspension des restrictions sur les hammams durant Ramadan

Les propriétaires de hammams ont ouvert leurs portes aux citoyens marocains ce lundi matin, après avoir été contraints à fermer pour faire face à la pénurie d’eau.

Selon une source de le Site Info, les propriétaires des hammams ont reçu la semaine dernière des instructions de la part des autorités locales pour ouvrir les portes des hammams pendant le mois sacré du Ramadan.

Pour rappel, la préfecture de la région Casablanca-Settat avait émis une nouvelle décision visant à rationner la consommation d’eau potable dans la capitale économique.

En plus de la fermeture des hammams pour une durée de trois jours, la décision interdit l’activité des stations de lavage de voitures et interdit l’utilisation d’eau potable pour laver divers véhicules et chariots.