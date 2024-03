La libération du domaine maritime arrive au Parlement

Abdellah Bouanou a interpellé Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur, concernant la démolition de certains établissements au bord de la plage.

Dans une question écrite, le député PJDiste a rappelé que les autorités ont rasé, ces dernières semaines, de nombreux restaurants et échoppes qui exploiteraient illégalement le domaine maritime. Pourtant, plusieurs établissements détiennent des autorisations délivrées par les services compétents depuis des décennies et ont tout de même été démolis, a-t-il souligné.

«L’opération de démolition est réalisée sans respecter les procédures légales. Les propriétaires n’ont pas été avertis à l’avance et n’ont pas bénéficié d’alternatives ou de délai pour quitter les lieux. La loi n° 12-90 relative à l’urbanisme a-t-elle été respectée ?», s’est demandé Bouanou.

Le politicien a ainsi appelé Laftit à sanctionner les responsables n’ayant pas respecté les procédures légales. «Nous souhaitons également connaître les mesures qui seront prises pour reloger les familles désormais sans abris après cette démolition», a-t-il précisé.

Rappelons que Mohamed Mhidia, le nouveau wali de la région Casablanca-Settat, a lancé une large campagne de libération de l’espace public.

Des agents d’autorité, en coordination avec les forces de l’ordre, ont effectué de nombreuses descentes dans différents quartiers de la métropole, où plusieurs devantures et terrasses ont été démolies. Les autorités ont également ordonné l’assainissement de l’espace occupé illégalement par les snacks et les cafés et ont même eu recours à des bulldozers.

De nombreux marchands ambulants, occupant les trottoirs avec leurs charrettes à traction animale, ont aussi été obligés de quitter les lieux. Les autorités avaient d’ailleurs déjà mis en garde ces marchands afin de ne plus exploiter l’espace public, en vain.

Cette campagne a été applaudie par les Casablancais qui n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien et leur reconnaissance au nouveau wali.

H.M.