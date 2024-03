Les prix des dattes en hausse à l’approche du Ramadan

Les prix des dattes dans les marchés nationaux ont connu une légère augmentation, à l’approche du mois sacré de Ramadan.

Abdelmajid Wizane, directeur de l’unité des dattes Mezguita à Zagora, a déclaré que le produit local de dattes est largement disponible par rapport à l’année dernière, mais qu’il ne couvrira pas toutes les demandes nationales, ce qui a amené les responsables à ouvrir la porte aux importations.

Notre source a précisé dans une déclaration à Le Site Info que les marchés des dattes connaîtront cette année une concurrence intense de la part des dattes étrangères dont les dattes d’Algérie, d’Égypte, de Tunisie, d’Arabie Saoudite et d’Irak.

Il ajoute que le prix des dattes sera plus élevé que celui de l’année dernière. Le tarif variera entre 10 et 150 dirhams par kilogramme. Ainsi, le prix du « majhoul » se situe entre 40 et 140 dirhams le kilo, les dattes « Al Jahl » entre 30 et 40 dirhams, les dattes « Boufeggous » entre 50 et 80 dirhams, et les dattes « Bousthami noir » entre 20 et 35 dirhams.