Les produits dont les prix ont baissé à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice des Prix à la Consommation (IPC) dans la ville de Marrakech a enregistré, au cours de janvier 2024, une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent, en passant de 119,8 à 119,3.

Cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires, indique la Direction Régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Marrakech- Safi dans sa note de synthèse sur l’évolution de l’IPC dans la Cité ocre entre décembre 2023 et janvier 2024.

Les indices des classes alimentaires ont enregistré durant la même période, une baisse notamment pour les prix des « Légumes » avec 11,5% et des « Fruits » avec 2,1%, précise la même source.

En revanche, les prix ont augmenté de 29,3% pour les « Poissons et Fruits de Mer », de 1,4% pour le « Café, thé et cacao », de 1,1% pour les « Huiles et graisses », de 0,4% pour les « Viandes » et de 0,2% pour le « Pain et céréales ».

Pour les indices des produits non alimentaires, la variation observée entre décembre 2023 et janvier 2024, a été marquée par une baisse concernant principalement les prix des « produits pharmaceutiques » avec 4,9% et des « Carburants » avec 2,9%.

Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois de janvier 2024, une baisse de 0,6% par rapport au mois précédent.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda avec 1%, à Casablanca avec 0,8%, à Kénitra et Beni-Mellal avec 0,7%, à Agadir, Meknès, Guelmim et Al Hoceima avec 0,6%, à Rabat et Tanger avec 0,5%, à Marrakech, Dakhla et Errachidia avec 0,4% et à Tétouan avec 0,3%, rappelle la même source.

S.L