Enseignement supérieur privé: état des lieux au Maroc (VIDEO)

Table ronde. Aujourd’hui, l’enseignement supérieur privé représente près de 5% des effectifs des étudiants au Maroc. Un chiffre bien en deçà des prévisions établies il y a dix ans, et qui tablaient plutôt sur 10 à 15%. Néanmoins, selon les experts, c’est un secteur qui a assez rapidement pris ses marques, même s’il n’est pas, à ce jour, au niveau de croissance attendu.

L’État marocain a voulu, il y a quelques années, via un système d’autorisation et de reconnaissance, développer le secteur de l’enseignement supérieur privé. Cela se justifiait notamment par l’explosion démographique et la croissance exponentielle du nombre d’étudiants que le secteur public ne pouvait plus absorber. Ainsi, les universités privées ont commencé à essaimer. Certaines ont été reconnues et proposent des diplômes accrédités par l’État. L’émergence de ces universités privées s’est révélée une alternative tant pour les étudiants marocains qu’étrangers.