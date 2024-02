Ramadan au Maroc: les prix des dattes grimpent  

A l’approche du Ramadan, les Marocains se ruent sur les dattes, ce produit très prisé pendant le mois sacré.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelmhid Ouizane, producteur à Zagora, a indiqué que les prix des dattes ont augmenté par rapport à l’année dernière, précisant que le kilo coûte entre 10 et 150 dirhams. Et d’ajouter qu’une grande concurrence est prévue dans les marchés de dattes, entre les variétés algériennes, égyptiennes, tunisiennes, saoudiennes ou encore irakiennes.

«Le «majhoul» coûte entre 40 et 140 dirhams le kilo, «al jahl» entre 30 et 40 dirhams, «Boufgous» entre 50 et 80 dirhams et «Boustahmi» entre 20 et 35 dirhams», affirme Ouizane.

Il souligne également que la production nationale a signé une bonne année mais ne sera toutefois par suffisante pour satisfaire la demande nationale. «Ce qui a poussé les responsables à se tourner vers l’importation», a assuré le producteur.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

