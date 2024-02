Météo: la pluie est de retour au Maroc, les villes concernées

Houcine Youaabed a annoncé que les conditions météorologiques au Maroc connaîtront des changements à partir de ce jeudi.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a indiqué qu’il va pleuvoir jeudi et vendredi dans plusieurs régions du Royaume dont le Rif, l’ouest de la Méditerranée, le Nord et l’Atlas. Et d’ajouter que les températures vont augmenter à partir de ce mercredi.

«Des rafales de vent assez fortes sont également prévues dans les provinces sahariennes avec chasse-poussières», a assuré le responsable.

Les villes où il va pleuvoir à partir de jeudi sont Rabat, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, El Jadida, Khouribga, Salé, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Tiflet, Fès, Meknès, Taza, Ifrane, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan, Mdiq, Al Hoceima, Nador et Oujda.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 février 2024:

– Temps relativement froid, la matinée et la nuit, sur l’Atlas et le sud de l’Oriental.

– Températures du jour assez élevées sur les provinces du Sud, les régions nord et centres et le nord de l’Oriental.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur l’ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques et les provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 11/17°C sur les plaines atlantiques du Centre, le Souss, l’extrême sud-est et les provinces du Sud et de 06/12°C partout ailleurs.

– Températures journalières en hausse.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

H.M.