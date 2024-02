Casablanca: une conférence autour du thème « Intelligence artificielle et business »

Le Consulat général des États-Unis à Casablanca a organisé, lundi, une conférence autour du thème « Intelligence artificielle et business », à laquelle ont assisté des étudiants et des jeunes entrepreneurs dans le domaine de l’innovation.

Animée par l’expert américain en innovation commerciale, Brandon Andrews, cette conférence, tenue au centre culturel Dar America, fait partie d’une série de conférences prévues jusqu’au 23 février à Casablanca, Kénitra et Tanger.

L’objet de cette conférence est de partager un certain nombre de ressources et d’informations permettant aux jeunes Marocains de comprendre les enjeux et les opportunités offertes grâce à l’intelligence artificielle (IA), a indiqué dans une déclaration à la MAP, M. Andrews, co-fondateur de Gauge, une plateforme d’études de marché basée sur l’IA.

“L’IA constitue désormais une véritable révolution dans le monde des affaires”, a-t-il relevé, citant l’intérêt des grandes entreprises mondiales pour l’IA, notamment Google, Amazon, Facebook, Apple, IBM et Microsoft, entre autres, qui n’ont pas manqué de prendre le virage de l’Intelligence Artificielle, conscientes de ses enjeux (la data) et de son potentiel de croissance à travers le monde.

“L’IA présente aussi de grandes opportunités pour les jeunes Marocains, leur permettant de développer leurs compétences, de mieux apprendre et de se perfectionner afin d’intégrer le marché de travail avec de nouvelles possibilités de carrière développées grâce à l’IA”, a-t-il assuré.

L’expert a également expliqué comment l’IA sert de catalyseur d’innovation transformatrice, révolutionnant les modèles commerciaux traditionnels et ouvrant la voie à une croissance sans précédent. A cet effet, il a fait remarquer que l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies qu’elle est capable de déployer ont le pouvoir d’aider les entreprises à affiner et à définir des stratégies commerciales réelles pour aller à la rencontre des clients et répondre à leurs besoins.

Abordant la question de l’état de l’intelligence artificielle dans les entreprises, les tendances actuelles et les perspectives d’avenir, il a souligné que l’intelligence artificielle n’est pas précise à 100%, mais qu’elle est en constante évolution, ses erreurs étant de moins en moins nombreuses aujourd’hui comparées au passé.

Dans ce sens, il a mis en évidence l’importance pour les utilisateurs de l’IA de vérifier ce qu’elle génère pour s’assurer de sa véracité et de son sens. “Il s’agit d’une responsabilité des utilisateurs de ces technologies”, a-t-il insisté, ajoutant que les limites de l’IA représentent également une opportunité pour une nouvelle génération d’ingénieurs et de startups qui testent de nouveaux modèles de langage, appelant ainsi les jeunes à s’intéresser à ce domaine qui regorge d’opportunités.