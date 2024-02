Ramadan : pas de manque sur les produits alimentaires

Une réunion de coordination consacrée à l’examen de l’état de l’approvisionnement des marchés à l’occasion du mois sacré du Ramadan et de suivi de la qualité et des prix des produits alimentaires, a été tenue jeudi à Khouribga, en présence du gouverneur de la province, Abdelhamid Chennouri.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Khouribga a rappelé l’abondance de l’offre en produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan à des prix stables, appelant l’ensemble des acteurs à intensifier les opérations de contrôle de la qualité des produits alimentaires de manière à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, leur santé ainsi que pour faire face à toute hausse injustifiée des prix à travers la lutte contre le monopole et la vente de produits impropres à la consommation.

Il a rappelé l’importance d’agir dans le cadre d’une approche proactive visant à activer des mécanismes de coordination et de suivi afin de contrôler et suivre la situation de l’approvisionnement, indiquant que ces mesures ambitionnent de garantir la qualité des produits alimentaires et de lutter contre toute pratique de nature à altérer le pouvoir d’achat ou la santé des consommateurs.

Rappelons l’impératif de sanctionner toute pratique de nature à entraver ces efforts, il a exhorté différents départements et services extérieurs à accorder une attention particulière aux opérations de contrôle afin de préserver la sécurité et la santé des consommateurs, tout en activant le rôle des commissions mixtes locales.

La réunion s’est déroulée en présence notamment du président du Conseil provincial et des chefs de services extérieurs et de sécurité.