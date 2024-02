Mondial 2030: Fouzi Lekjaa fait une demande à Nabila Rmili  

Fouzi Lekjaa a adressé un courrier à Nadia Rmili, la maire de Casablanca, au sujet de la Coupe du monde 2030 que le Maroc organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Vu que Casablanca fait partie des villes candidates, le président de la FRMF a demandé à Rmili de signer le «host city agreement» (l’accord de la ville hôte) et la «host city declaration» (la déclaration de la ville hôte), conformément aux exigences de la FIFA.

Il s’agit d’un accord conclu entre la FIFA, la fédération et les autorités de la ville hôte, contenant les droits et les obligations de chacune des parties. La signature du contrat est d’ailleurs obligatoire dans le cadre des préparatifs de la candidature.

En plus de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès sont également des villes candidates pour abriter rencontres du Mondial.

Rappelons que les Fédérations de football du Maroc, du Portugal et de l’Espagne ont signé officiellement, en novembre dernier, l’accord de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030.

La signature de l’accord de candidature est un engagement des trois Fédérations de football à respecter les règles et le cadre régissant le processus de candidature, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet, notant que le document offre également des orientations sur les aspects techniques clés de la candidature, tels que sa promotion et ses critères d’évaluation.

« Les Fédérations marocaine, portugaise et espagnole de football vont désormais collaborer plus étroitement que jamais à l’élaboration d’une candidature qui permettra à la Coupe du Monde de la FIFA de dépasser toutes les attentes », précise la FRMF, ajoutant qu’ »en partageant leur vision et leurs perspectives pour le tournoi le mois dernier, les Fédérations ont exprimé leur intention de livrer un tournoi qui renforce l’héritage de la Coupe du monde de la FIFA, développe le football et qui aura un impact significatif dans le monde entier ».

