Maroc. Rattrapage du temps scolaire : 2 millions d’élèves bénéficiaires

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations de soutien pédagogique menées dans les établissements scolaires publics pour les trois cycles ont visé 2 millions d’élèves, soit 31% de l’ensemble des effectifs scolarisés, a indiqué, mardi, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

En réponse à une question centrale sur « les mesures prises pour rattraper le temps scolaire » lors d’une séance des questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre a précisé que la première opération de soutien pédagogique a eu lieu lors des vacances scolaires du 04 au 10 décembre dernier, suivie d’une deuxième opération durant les vacances scolaires du 22 au 27 janvier, ajoutant que cette opération a concerné plus de 7.000 établissements scolaires, soit près de 60% du nombre total des établissements scolaires pour les trois cycles.

M. Bensmoussa a relevé que cette opération a été marquée par une adhésion sérieuse de la part des professeurs de l’enseignement public, avec plus de 37.000 enseignants mobilisés, en plus de 277 professeurs retraités, citant également la contribution des associations participant au programme national de soutien scolaire avec plus de 10.100 cadres.

Le ministère avait lancé un plan national intégré pour la gestion du temps scolaire et l’organisation pédagogique de l’apprentissage des élèves de tous les cycles d’enseignement.

Ce plan se base sur plusieurs mesures, dont la prolongation de l’année scolaire d’une semaine pour les trois cycles, tout en offrant aux élèves des niveaux certifiants le temps scolaire nécessaire à l’achèvement des programmes des matières certifiantes dans des conditions pédagogiques et didactiques appropriées, outre le renforcement des mécanismes du soutien pédagogique pour aider les élèves à consolider leurs acquis.