31 candidats à la migration irrégulière assistés par les FAR

Par LeSiteinfo avec MAP

Des éléments des Forces Armées Royales chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, vendredi et samedi, respectivement à 5 Km au Sud-Ouest de Tarfaya et à 64 km au Sud de Boujdour, un total de 31 Subsahariens candidats à la migration irrégulière, dont 7 femmes et 2 enfants.

Les personnes interceptées ont reçu les soins nécessaires avant d’être confiées à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, a indiqué samedi l’État-Major Général des FAR dans un communiqué.