Nouveau variant de la covid-19: une députée du PAM interpelle Ait Taleb

Hanane Aterkine, députée du PAM, a adressé une question écrite à Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé de la protection sociale, concernant les mesures de prévention prises afin d’empêcher la propagation, au Maroc, de la nouvelle variante de la covid-19.

Selon Aterkine, l’OMS a mis en garde contre cette souche plus contagieuse et appelé à prendre les précautions nécessaires en portant le masque, en évitant les espaces fermés et en utilisant les produits de désinfection.

La députée a ainsi demandé à Ait Taleb quelles seront les mesures prises par le Royaume contre ce variant désormais dominant et appelé le ministère à faire le point sur la situation sanitaire du Royaume.

Rappelons que le département d’Ait Taleb a fait état, vendredi dans son bulletin hebdomadaire, d’un total de 130 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et de zéro décès.

Dans son bulletin sur la situation épidémiologique couvrant la période du 30 décembre 2023 au 05 janvier 2024, le ministère souligne que le nouveau bilan hebdomadaire d’infections porte à 1.278.399 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc le 2 mars 2020, avec un taux de positivité hebdomadaire de 5,7%.

Les nouveaux cas d’infection ont été recensés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (39), Grand Casablanca-Settat (27), Fès-Meknès (24), Souss-Massa (17), Béni Mellal-Khénifra (9), Dakhla-Oued Eddahab (6), Daraâ-Tafilalet (6) et Marrakech-Safi (02).

H.M.