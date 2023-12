Valoris Management décroche la certification ISO 27001

Valoris Management a mis en place un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) en

accord avec les exigences de la norme ISO / CEI 27001.

VALORIS MANAGEMENT obtient la certification ISO 27001 délivrée par l’organisme de certification CERTI-TRUST. La société de gestion a mis en place un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) selon une norme internationale de référence afin de renforcer la sécurité de ses actifs informationnels et de son système d’information dans un contexte marqué par une accentuation de la cybermenace.

C’est le cabinet de conseil Formind, pure player de la cybersécurité, qui accompagne la société de gestion dans cette démarche depuis plus d’un an. Le périmètre de ce nouveau système de management comprend la gestion des fonds, l’administration des fonds, le risk management, le back office commercial, l’analyse des

marchés, la conformité et le contrôle interne.

Le déploiement du SMSI permettra de mieux assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité de l’information au niveau de la société de gestion et traduit l’engagement de VALORIS MANAGEMENT envers la préservation du patrimoine informationnel de ses clients.

Pour rappel, VALORIS MANAGEMENT est la cinquième plus grande société de gestion au Maroc en termes d’actif sous gestion et gère plus de 42 milliards de dirhams à fin Novembre 2023.