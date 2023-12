Séisme d’Al Haouz: la démolition des maisons touchées se poursuit

Les autorités locales et les services concernés poursuivent au niveau de la commune territoriale d’Anougal (province d’Al Haouz) les opérations de démolition des maisons endommagées par le séisme du 8 septembre dernier et d’enlèvement des décombres en prélude au démarrage de la phase de reconstruction.

Dans ce sens, les autorités locales veillent, dans le cadre d’une mobilisation constante, à accélérer l’opération de reconstruction au niveau du douar d’Imi N’isli à l’instar des différents douars et localités endommagés à la suite de cette catastrophe naturelle qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

Au niveau de cette région, les travaux de démolition des habitations totalement ou partiellement endommagées sont à pied d’œuvre en se basant sur les rapports des commissions compétentes, de même que les opérations d’enlèvement des gravats et des décombres qui se poursuivent à l’aide d’engins, toutes catégories confondues, pour mener cette opération dans les meilleures conditions.

Et dans le cadre du souci constant et continu de faire bénéficier tous les habitants dont les maisons se sont effondrées totalement ou partiellement de l’aide financière allouée à cet effet ainsi que des aides et facilités liées au démarrage de la phase de reconstruction, les autorités locales et les autres parties concernées assurent la réception et la réponse aux doléances et requêtes soumises par les habitants, et ce en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI.

Dans ce contexte, Lhousaine Bouhouli, technicien à la Direction régionale du ministère de l’Equipement et de l’Eau à Al Haouz, a expliqué que la Direction, en pleine coordination avec les autorités locales, poursuit l’opération d’enlèvement des décombres et des gravats au niveau de tous les douars et localités de la province.

Après l’achèvement de l’opération du recensement, par les commissions compétentes, des habitations endommagées et l’octroi de l’aide financière aux propriétaires des maisons concernées, la Direction régionale, souligne Bouhouli, a mobilisé d’importantes ressources humaines, techniques et logistiques pour mener à bien l’opération de démolition afin de créer les conditions appropriées pour la population concernée leur permettant d’entamer la phase de reconstruction.

Dans des déclarations similaires, plusieurs habitants issus du douar d’Imi N’Isli ont salué hautement les efforts déployés par les autorités locales et les autres intervenants visant à accompagner la population dans l’accomplissement des différentes procédures nécessaires pour recevoir l’aide financière ainsi que dans les démarches relatives aux opérations de démolition et de reconstruction.

Dans ce contexte, ils ont assuré avoir bénéficié de manière régulière de l’aide financière mensuelle d’un montant de 2.500 DH et d’avoir reçu la première tranche de l’aide financière directe de 20.000 DH destinée à la reconstruction de leurs maisons.

Ils ont également exprimé leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations des zones touchées par le séisme.

A noter qu’en application des hautes instructions royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

