Le département de la pêche maritime célèbre ses retraités au titre de 2022

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Mohammed Sadiki a présidé le mercredi 20 décembre 2023 à Rabat, la cérémonie organisée par la Fondation pour la promotion des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et agents relevant du Département de la Pêche Maritime, en hommage à 44 fonctionnaires du Département de la Pêche Maritime mis à la retraite au titre de l’année 2022.

Dans l’allocution prononcée à cette occasion, le Ministre a mis en relief la qualité du parcours professionnel de ces hommes et femmes retraités, en rendant hommage à leur riche carrière et leur contribution à l’atteinte de la performance collective du Département de la Pêche Maritime.

De son côté, Samira BAINA, Présidente de la Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales au profit des fonctionnaires et agents relevant du Département de la Pêche Maritime, a félicité les retraités pour le couronnement de leur carrière par un parcours exemplaire marqué par le dévouement et le professionnalisme. Elle a ajouté que le lien avec les retraités va continuer à travers la Fondation des œuvres sociales qui sera à leur écoute et à leur disposition pour répondre aux attentes et souhaits en matière de prestations sociales.

A la fin de cette cérémonie qui s’est déroulée dans la plus grande convivialité, le Ministre a procédé à la remise des trophées commémoratifs à l’ensemble des retraités qui étaient très reconnaissants pour ce geste distingué à leur égard.

S.L.