IPO de CFG Bank, un véritable succès (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’introduction en bourse de CFG Bank, opérateur de référence du secteur bancaire au Maroc, s’est clôturée avec succès, selon la bourse de Casablanca.

Cette introduction en bourse, première d’une banque depuis près de 20 ans, s’est démarquée par une demande exceptionnellement forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers.

Le montant global souscrit à l’issue de cette opération, souscrite 34,73 fois par 23.634 souscripteurs, s’est élevé à près de 21 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à plus de 189 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,88%.

« Près de 4 décennies après sa création et son étroite collaboration avec la Bourse de Casablanca, CFG Bank a choisi de s’introduire elle-même en Bourse, dans le but d’accompagner son développement et de poursuivre ses objectifs d’institutionnalisation, tout en associant de nouveaux investisseurs à sa croissance future » précise la Bourse de Casablanca dans un communiqué.

Le taux d’accompagnement des entreprises par CFG Bank a atteint 90% durant la dernière décennie, indique la même source, rappelant que CFG a débuté son activité en 1992, en tant que première banque d’affaires à voir le jour au Maroc avant de devenir une banque universelle en 2015.

Et de poursuivre que CFG a créé le premier site de bourse en ligne au Maroc, en Afrique et au Moyen Orient.

La santé financière de CFG Bank est un argument de taille pour attirer les investisseurs, estime le régulateur financier, expliquant que les premières années ont été celles de l’investissement avant que CFG Bank commence à engranger des profits à partir de 2021.

En 2023, le résultat net prévu est de 164 millions de dirhams et présente un potentiel de croissance de plus de 20% par an pour les années à venir, soit 310 MDH en 2026, selon le communiqué.

Concrètement, poursuit la même source, l’introduction en bourse permettra à CFG Bank, notamment, de lever des fonds propres afin d’assurer sa croissance durant les quatre années à venir et de distribuer plus de crédits, ces derniers étant en forte croissance depuis 2020 (+25% à 30% par an).

Pour ce qui est des développement futurs, CFG Bank prévoit pour les quatre prochaines années, d’agrandir ses parts du marché, de proposer de nouveaux produits et de développer son réseau d’agences destinées aux particuliers.