Séisme d’Al Haouz: démolition des bâtiments effondrés à Azilal

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations de démolition des bâtiments totalement effondrés ou déclarés inhabitables par les autorités locales ont débuté, à Azilal, à la faveur d’une mobilisation de taille des ressources humaines et logistiques dans le but d’entamer la phase de reconstruction post-séisme.

Au niveau de la Commune d’Ait Oumdis, l’une des localités les plus affectées par le Séisme du 08 septembre, les travaux battent leur plein pour la démolition des habitats totalement effondrés ou ceux déclarés par la commission mixte de constatation des dommages du Séisme, non conformes à l’habitat et présentant un danger potentiel pour les populations.

Dans ce sillage, un dizaine d’engins toutes catégories confondues sont mobilisés pour l’accélération de cette opération de manière à garantir l’efficacité des opérations de démolition en toute sécurité, et ce après l’aval des autorités locales et des services concernés sur la base de l’étude technique.

Les autorités locales ne lésinent guère sur les moyens en vue d’accélérer cette opération tout en veillant au grain au déblaiement des lieux et au dégagement des décombres et des gravats à l’aide de camions tractopelles et d’autres engins mis à la disposition des autorités par la direction provinciale de l’équipement à Azilal.

Pour mener à bien ces opérations, les autorités locales de la province d’Azilal ont mobilisé une dizaine de professionnels au fait des différents aspects de démolition de manière à éviter tout risque d’effondrement tout en tenant compte des spécificités montagneuses de ces zones.

Avant le démarrage des opérations de démolition, les autorités locales avisent les propriétaires de chaque habitation et sécurisent les lieux afin d’empêcher tout accès à ces endroits.

Parallèlement à ces efforts, les commissions mixtes locales de recensement des bâtiments endommagés par le Séisme d’Al Haouz poursuivent leur mobilisation sur le terrain pour simplifier les procédures administratives relatives à la délivrance des permis de reconstruction ou de confortement au profit des familles bénéficiaires des aides à la reconstruction.

Cette vaste opération vise à faciliter les procédures ainsi que les différentes formalités afférentes aux actes de reconstruction ou de confortement, en exonérant les demandeurs des frais de ces derniers et en leur facilitant l’obtention d’un plan architectural et d’un levé topographique à titre gracieux, et ce dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.

Aussi, les opérations d’octroi de la première tranche des aides financières à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, se poursuivent, également, à un rythme aussi intense, aux niveaux des principaux points dédiés au retrait de ces aides dans la province d’Azilal.

Plusieurs habitants de la commune d’Ait Oumdis ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations des zones affectées par le séisme, se disant satisfaits des efforts colossaux engagés par les autorités locales de la province d’Azilal en vue d’accélérer les opérations de reconstruction et de relogement.

Ils ont hautement salué l’engagement infaillible des agents d’autorité de la province d’Azilal et leur constante mobilisation pour leur venir en aide et leur faciliter les différentes démarches relatives à l’octroi des aides financières et des permis de reconstruction et de confortement.

S.L