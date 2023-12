Séisme d’Al Haouz: mobilisation continue pour la maintenance du réseau routier à Taroudant

Par LeSiteinfo avec MAP

Les services techniques relevant de la Direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau à Taroudant s’activent d’arrache-pied pour la maintenance du réseau routier touché suite au séisme du 8 septembre dernier.

Dans cet élan, la Direction a pris des mesures immédiates pour réparer les dégâts et renforcer les infrastructures routières en procédant à l’évaluation des dommages et à l’identification des axes routiers nécessitant une intervention urgente en vue d’assurer le rétablissement de la circulation .

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abderrahman, Benmoussa a souligné que les efforts entrepris ainsi que la mobilisation des moyens logistiques nécessaires ont permis la réouverture dans un laps de temps, de l’ensemble des axes routiers relevant de la province de Taroudant.

Et d’ajouter que la Direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau est en stade d’annoncer des appels d’offres pour réaliser des études en vue de renforcer ces routes, notant qu’il s’agit dans une première phase de quatre routes provinciales et deux routes régionales.

S’agissant de la maintenance de la route nationale n°7 reliant Taroudant à Marrakech, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’urgence élaboré par le ministère de tutelle, M. Benmoussa a fait savoir que le marché relatif aux travaux du premier tronçon reliant la commune Tizi N’Test et la province d’ Al Haouz sur une longueur de 7,8 km, est en cours d’approbation par les services compétents.

Concernant le deuxième tronçon, d’une longueur d’environ 20 km, il a précisé que l’étude a atteint un stade avancé alors que les appels d’offres seront annoncés au début de l’année prochaine.