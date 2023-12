Food trucks à Casablanca: les cafetiers se tournent vers le nouveau wali

Les propriétaires des cafés et des restaurants souhaitent tenir une réunion avec Mohamed Mhidia, le nouveau wali de Casablanca, après l’autorisation, par le Conseil de la ville, de l’introduction des food trucks, alias les camions-restaurants, dans la métropole.

Les cafetiers contestent en effet cette décision et craignent cette nouvelle concurrence qui risque d’affecter leur activité.

A ce propos, Noureddine El Harrak, le président de l’Association des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc (ANPCRM), a indiqué à Le Site info que l’introduction des camions-restaurants dans la métropole est une atteinte aux intérêts des cafés et des restaurants. De plus, a ajouté le président, ces restaurants sur roues sont d’habitude autorisés hors du périmètre urbain, à l’instar de toutes les grandes villes du monde.

Rappelons que ces restaurants ambulants attendent encore l’aval du wali de la métropole Mohamed Mhidia pour entamer leur activité.

H.M