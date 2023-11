Séisme d’Al Haouz: le recensement des logements touchés se poursuit

Le comité chargé du recensement des logements partiellement ou totalement effondrés suite au séisme du 8 septembre dernier a mené, lundi, une vaste opération de visite et de constatation des dommages subis par les habitations touchées dans la commune de Moulay Brahim relevant de la province d’Al Haouz.

Supervisée par les autorités locales, cette opération cible les bénéficiaires de l’aide financière relative à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, accordée aux familles affectées par le séisme en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l’Agence urbaine d’El Kelaâ des Sraghna et de Rehamna au sein dudit comité mixte, Kamal Sagh, a expliqué que ces tournées qui se poursuivent, visent à constater l’ampleur des dommages subis par les habitations dans la province suite au tremblement de terre d’Al Haouz.

Il s’agit d’une expertise sur le terrain menée par ce comité dans plusieurs douars de la commune de Moulay Brahim afin d’évaluer la situation des maisons endommagées et de rédiger un procès-verbal à ce propos, a-t-il souligné, ajoutant que cette opération est susceptible de faciliter l’examen des conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide octroyée et l’identification précise des bénéficiaires ciblés.

Et de préciser qu’au niveau de cette commune, le nombre de bénéficiaires de l’aide financière relative à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement s’élève jusqu’à présent à 1.100 sur les 1.900 cas recensés auparavant dans cette collectivité territoriale, soulignant que l’opération se déroule dans de bonnes conditions et est empreinte par une interaction positive entre les populations affectées et les représentants de l’ensemble des services concernés.

De son côté, un bénéficiaire de cette opération à douar Takom a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les victimes du séisme qui a frappé, le 8 septembre dernier, plusieurs provinces du Royaume.

A noter qu’en application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

S.L