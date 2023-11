Casablanca: le cimetière Al Ghofrane affiche complet

Le cimetière Al Ghofrane, à Casablanca, affiche complet. D’après les données de Le Site info, environ 60 corps y sont inhumés quotidiennement, ce qui a poussé le Conseil communal et ses partenaires à chercher d’autres alternatives.

Les responsables ont ainsi mené une course contre la montre pour que le nouveau cimetière de Casablanca, nommé Al Ihsan, ouvre ses portes dans les plus brefs délais. Situé dans la commune Sidi Hajjaj Oued Hassar, il a été inauguré dimanche dernier en présence de Abdellatif Maâzouz, le président de la région de Casablanca-Settat, Ali Salem Chagaf, le gouverneur de la province de Médiouna et de plusieurs personnalités politiques et civiles.

Ce cimetière, installé sur un terrain de 18 hectares offert par un bienfaisant, pourra accueillir 43.230 tombes pendant plus de 30 ans.

H.M.