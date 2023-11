Fès : coupure d’eau dans plusieurs quartiers de la ville

L’Agence Collective Indépendante de Distribution d’Eau et d’Électricité de Fès (Radeef) a annoncé que la distribution d’eau potable sera interrompue ce jeudi dans plusieurs quartiers de la ville.

L’agence a expliqué, dans un communiqué, que dans le cadre des travaux prévus, la distribution d’eau potable sera interrompue dans un certain nombre de quartiers de Fès, et cela concerne une partie du quartier Tariq, une partie du quartier Raja, rue Ahmed Al-Hamiani, rue du 3 Mars et rue Ibn Mandour, dans le quartier des employés.

Elle a indiqué que l’interruption de l’approvisionnement en eau potable débutera à dix heures du matin et se poursuivra jusqu’à trois heures de l’après-midi. L’Agence Collective Indépendante de Distribution d’Eau et d’Electricité de Fès a présenté ses excuses à sa clientèle pour la gêne occasionnée par cette opération exceptionnelle.