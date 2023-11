Province de Taroudant: nouvelle réunion sur la reconstruction post-séisme

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de reconstruction des zones touchées par le séisme d’Al Haouz dans la province de Taroudant a été au centre d’une réunion tenue mardi, dans la commune de Tizi N’Test.

Présidée par le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Saaid Amzazi, cette réunion qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Taroudant, des chefs des services extérieurs et du représentant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a été marquée par la présentation d’une série d’exposés sectoriels.

Ces exposés ont été présentés par la directrice de l’Académie régionale pour l’éducation et la formation de la région Souss-Massa, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale, le directeur provincial de l’équipement et du transport et la directrice de l’Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata ainsi que le représentant de la société Al Omrane.

Par la suite, Amzazi et la délégation l’accompagnant se sont rendus au camp de Tamsoult qui abrite les personnes touchées par le séisme d’Al Haouz dans la commune de Tizi N’Test.

Dans la commune territoriale de Tafingoult, la délégation a visité le douar de Tajkalt, pour constater les maisons gravement endommagées par le séisme, avant de se rendre à l’Hôpital Médico-Chirurgical Militaire de Campagne qui a offert jusqu’à présent des prestations à 23.867 bénéficiaires.

Au niveau de la même commune, il été procédé à la programmation d’un projet de camp temporaire de relogement en cas de catastrophe, qui comprend 102 logements, pour un coût financier de plus de 31MDH.

S.L.