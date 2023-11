Aéroport de Tanger Ibn Batouta: le terminal 1 complètement transformé (VIDEO)

Le Terminal 1 de l’aéroport de Tanger qui, était dédié à des vols spéciaux, est devenu après sa rénovation et son réaménagement un terminal entièrement dédié au traitement des arrivées internationales et nationales.

Cette transformation entre dans le cadre d’un projet plus global, qualifié de « Quick wins » qui vise à augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport Tanger Ibn Batouta, et l’amélioration de la fluidité de traitement des flux passagers à l’arrivée pour répondre aux besoins d’évolution du trafic aérien à l’horizon 2027, et ce, en attendant la réalisation d’un nouveau terminal prévu pour l’année 2028.

Ce projet comprend également l’extension des capacités d’accueil du terminal 2, en transformant sa zone Arrivée en salle d’embarquement, venant agrandir la salle d’embarquement actuelle. Ce projet sera achevé au cours de l’année 2024.

La nouvelle zone Arrivée du terminal 1 allie confort et convivialité et offre un cadre agréable pour les passagers. Plus spacieuse, la nouvelle zone de contrôle des passeports permet d’assurer un traitement plus fluide des passagers à l’arrivée.