Grève des enseignants : le gouvernement sort de son silence

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a affirmé que la vraie place pour discuter du nouveau statut unifié des fonctionnaires du MEN est la table de dialogue et non la voie publique.

Lors du point de presse hebdomadaire du jeudi 2 novembre, Mustapha Baitas a souligné que le chef de gouvernement a interagi avec les différentes réactions ayant suivi la mise en place des dispositions du nouveau statut unifié. Il rajoute que Aziz Akhannouch s’est récemment réuni avec les responsables des syndicats, en soulignant que la série des dialogues entre l’Exécutif et ses partenaires se poursuit.

De leur côté, les coordinations et les instances syndicales continuent de demander aux enseignants de faire monter la pression contre « le ministère de Chakib Benmoussa ».

À noter que dans des déclarations convergentes accordées à Le Site info, de nombreux citoyens, femmes et hommes, ont affirmé que les grèves des enseignants, en protestation à la mise en place du nouveau statut unifié, nuisent à l’intérêt des apprenants qui poursuivent leurs études au sein de l’école publique marocaine.

Larbi Alaoui