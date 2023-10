Rabat: sept nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisation, de l’Habitat et de la Politique de la Ville – Département de l’aménagement du Territoire, Abdelbaki Elhassani et Mustapha El Arich ont été nommés respectivement Inspecteur régional de l’urbanisation, de l’architecture et de l’aménagement du territoire de la région de l’Oriental et Directeur de l’Agence urbaine de Safi-Youssoufia, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, des Eaux et Forêts – Département de l’Agriculture, Reda Ayouch, a été nommé Directeur de la stratégie et des statistiques.

Concernant le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Ahmed Mouchtachi, Belaid Bougadir, Azzedine Azem et Abdeljalil Krifa, ont été nommés respectivement Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Président de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida et Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech.

