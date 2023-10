Casablanca-Marrakech : les vents violents provoquent des carambolages

Les vents violents qui s’abattent sur le Maroc ont provoqué plusieurs accidents aux quatre coins du pays.

C’est le cas sur l’autoroute de Marrakech où plusieurs carambolages ont été observés en raison du vent et de la mauvaise visibilité sur la route.

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières et fortes averses parfois orageuses était prévues, dimanche et lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (100 à 110 km/h) était prévues, dimanche de 05h à 17h, dans les provinces d’Essaouira, Safi, Chichaoua, El Jadida, Sidi Bennour.

Ce même phénomène (75 à 90 km/h) était annoncé, dimanche de 05h à 17h, dans les provinces d’Al Haouz et Youssoufia. Ces fortes rafales de vent (75 à 95 km/h) concernent, dimanche de 09h à 20h, les provinces de Nouaceur, Mohammadia, Benslimane, Mediouna, Casablanca, Berrechid, Fqih Ben Saleh, Khouribga, Settat, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Skhirate-Témara, Khemisset, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Meknès, El Hajeb et Sidi Kacem. Ces fortes rafales de vent avec chasse-poussières (75 à 100 km/h) concernent, également dimanche de 14h à 24h, les provinces de Mdiq-Fnideq, Tétouan, Al Hoceima, Kénitra, Larache, Chefchaouen, Fahs- Anjra et Tanger-Assilah, ajoute-t-on.