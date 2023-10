Une députée appelle au rapatriement des Marocains bloqués à Gaza

La députée Hanane Atarguine, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), à la Chambre des représentants, a appelé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, à procéder au rapatriement des ressortissants marocains bloqués à Gaza.

Dans une question écrite adressée au ministère de tutelle, la députée du parti du Tracteur a souligné que plusieurs Marocains se sont trouvés bloqués dans la Bande de Gaza, sous les bombardements israéliens, sans abri, ni nourriture, ni eau.

Ces ressortissants marocains vivent des conditions de santé physique et psychologique très difficiles à cause de la guerre Israël-Hamas qui sévit à Gaza et dont les premières victimes sont les civils, les femmes et les enfants palestiniens, a poursuivi Hanane Atarguine.

Aussi, celle-ci a-t-elle appelé le ministère de tutelle à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de procéder au rapatriement de tous les ressortissants marocains encore bloqués dans la bande de Gaza.

Larbi Alaoui