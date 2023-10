Biographie de Youssef Amrani, le nouvel ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Youssef Amrani, que le roi Mohammed VI a nommé, jeudi, ambassadeur auprès des États-Unis d’Amérique, est diplômé en management de l’Institut de management de l’Université de Boston.

Agé de 70 ans, Amrani a occupé depuis octobre 2013 la fonction de chargé de mission au Cabinet Royal, avant d’être nommé en juin 2019 par le roi ambassadeur auprès de la République de l’Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d’Eswatini.

Titulaire également d’une licence en sciences économiques de l’Université Mohammed V de Rabat en 1978, il a été nommé en 2003 Ambassadeur, Directeur Général des Affaires Bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, puis Secrétaire général du ministère en 2008.

Après avoir occupé en 2011 le poste de Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM), Amrani a été nommé en janvier 2012 ministre délégué aux Affaires étrangères et à la Coopération.

Il avait occupé auparavant plusieurs postes diplomatiques, dont celui de Consul général du Maroc à Barcelone, d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du roi au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua et à Belize en 2001 et d’ambassadeur au Chili en novembre 1999.

Il a été aussi en 1996 Ambassadeur du roi en Colombie, en Équateur et au Panama.

Amrani a été Chef de cabinet du Secrétariat d’état chargé de l’Union du Maghreb Arabe au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et conseiller du ministre de l’Energie et des Mines d’août 1990 à août 1992.

Il était aussi Expert au Centre Islamique pour le Développement et le Commerce de mars 1984 à avril 1989.

Amrani a également obtenu plusieurs décorations, notamment « Encomienda de numéro de la orden del mérito civil » (Espagne), « San Carlos » (Colombie), la Grande croix Extraordinaire « Ordre de la démocratie » (Colombie), Bernardo Ohiggins (Chili), Aguila Azteca (Mexique) et la Légion d’Honneur (France).

