Séisme à Taroudant: des routes sont encore bloquées

Le député Lahcen Saadi, membre du groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des représentants, a pointé du doigt le grand retard pris dans l’opération de dégagement des débris, rocailles et autres obstacles, au niveau de la province de Taroudant, conséquence du terrible séisme qu’a connu le Royaume vendredi 8 septembre 2023.

Dans sa réponse à l’intervention du ministre de l’Equipement et de l’Eau, lundi 16 octobre, lors de la séance des questions orales, le député du parti de la Colombe a déploré que la circulation soit presque inexistante, au niveau de la province de Taroudant, à cause de la quantité de rochers et de terre qui bloquent les routes.

Ainsi, la route du Tizi-n-Test, passage névralgique obligé et incontournable pour la province, n’est plus accessible aux camions et autres poids lourds, tant cela constitue un véritable danger pour les usagers de la route.

« Pourquoi votre ministère n’a-t-il pas pris l’initiative d’effectuer des transactions de négociations avec des sociétés, ayant pour objectif d’évacuer les routes des rocailles, amas de terre et autres débris qui bloquent la circulation routière depuis plus d’un mois? », a demandé le député RNIste au ministre istiqlalien, Nizar Baraka.

De même que Lahcen Saadi a tenu à rappeler au ministre de tutelle les graves répercussions que risquent de créer les pluies et les chutes de neige des montagnes de la province de Taroudant, dans les prochaines semaines, devant la paralysie constatée au niveau des routes.

Aussi, le Département de Nizar Baraka se doit-il d’intervenir afin de prendre les mesures adéquates et ce, dans l’objectif préventif d’éviter qu’une catastrophe ne (re)mette le couteau dans la plaie d’une population locale ayant beaucoup souffert, et souffrant encore, des répercussions du séisme, a appelé le député du RNI.

Larbi Alaoui