Séisme d’Al Haouz: le vieil homme à bicyclette reçoit un hommage

Qui n’a pas été ému, certains jusqu’aux larmes, à la vue de la vidéo montrant ce vieil homme à bicyclette offrant un demi-sac de farine, comme aide et soutien aux victimes du terrible séisme du vendredi 8 septembre 2023, dans la province d’El Haouz, au centre du Maroc.

Cette vidéo a fait le tour du monde, alors que ce citoyen ignorait même avoir été filmé, contrairement à ces « m’as-tu-vu » en train d’apporter aide et assistance aux rescapés de ce terrible tremblement de terre ayant fait presque 3000 victimes, tout en se pavanant devant les caméras et en souriant bêtement avec l’air égoïste de clamer haut et fort: « Oui, c’est moi le sauveur! »

Quant à « L’homme à bicyclette », il a ainsi inspiré de nombreux artistes plasticiens , ainsi que des écrivains et des internautes qui, par leurs écrits et/ou leurs dessins, ont rendu un vibrant hommage à ce citoyen aussi généreux que discret.

Et voilà que le Conseil de la Région de Marrakech-Safi s’est également manifesté pour rendre hommage à ce monsieur ayant partagé la moitié de son sac de farine avec les rescapés du séisme! « Il n’est jamais trop tard pour bien faire », n’est-ce pas?

De bien entendu, la Toile ont vivement interagi avec cette belle initiative du Conseil de la Région de Marrakech-Safi qu’elle a chaleureusement saluée et appréciée. En plus des internautes, tous les Marocains ont exprimé leur grande admiration vis-à-vis de cet homme, dont la situation sociale parait précaire à mille lieues à la ronde, et qui a toutefois tenu à manifester son soutien et sa solidarité avec les rescapés et avec les membres des familles des victimes et ce, avec le peu de moyens dont il dispose.

Gageons que l’histoire de « l’homme à la bicyclette » ne s’arrêtera pas là et que d’autres hommages, de natures diverses, seront rendus à ce vieil homme si généreux, ayant modestement manifesté son soutien à ses compatriotes, ainsi que son sens de la citoyenneté, son humanisme et son amour indéfectible pour son pays, le nôtre, le Royaume chérifien millénaire du Maroc!

Larbi Alaoui