Séisme d’Al Haouz: 60 écoles complètement détruites

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, mercredi, que près de 9.000 élèves des cycles secondaire et collégial ont été transférés vers des établissements d’enseignement avoisinants, dont certains ont été installés au sein d’internats dans « de bonnes conditions », tandis que 50.000 élèves du cycle primaire ont été pris en charge au niveau local.

Répondant aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement, Benmoussa a souligné que la décision d’accueillir les élèves au niveau local a été prise en raison de la difficulté de les transférer vers d’autres régions, précisant que des tentes et des espaces d’accueil adéquats ont été aménagés à cet effet.

Une attention particulière a été accordée au volet pédagogique, en plus de l’organisation d’activités parallèles tenant compte de l’état psychologique des élèves, a-t-il poursuivi. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que près de 1.050 établissements scolaires ont été affectés par le séisme, dont 60 sont complètement détruits, notant que « certains établissements ne sont plus fonctionnels, tandis que d’autres peuvent être partiellement opérationnels ». Et de poursuivre que l’objectif est de parvenir à la reconstruction et la réhabilitation de ces établissements dans les prochains mois afin de garantir le retour des élèves à leurs écoles avant le début de la prochaine année scolaire.

Le ministère a veillé à assurer une reprise rapide de l’enseignement dans les régions affectées par le séisme, a relevé Benmoussa, notant que les cours ont repris de façons normale dans la majorité des établissements scolaires dans ces régions.

S.L.