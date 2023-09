Les Casablancais n’en peuvent plus des travaux ! (VIDEO)

Plusieurs avenues de Casablanca souffrent d’une congestion routière quotidienne à cause des nombreux travaux lancés dans la métropole, ce qui provoque la colère des automobilistes.

Au micro de Le Site info, un taximan n’a pas caché son exaspération, estimant que ces nombreux chantiers entravent grandement la circulation à Casablanca. «On n’en peut plus de ces travaux qui n’en finissent pas dans les principales artères de Casablanca. Le trafic est bloqué et les routes sont, pour la plupart, impraticables à cause de la congestion», a-t-il déploré.

Un autre a indiqué, de son côté, que les travaux prennent beaucoup de temps pour être achevés, au grand dam des conducteurs. Il a d’ailleurs appelé les autorités à intervenir pour fluidifier le trafic à Casablanca et achever les chantiers lancés.

H.M.