Séisme dans la région de Marrakech: les rescapés redoutent l’arrivée de la pluie

Les rescapés du séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc ont exprimé leur inquiétude, redoutant l’arrivée de la pluie dans les jours qui viennent.

Contacté par Le Site info, un sinistré dans la région d’Al Haouz a indiqué que tous les habitants des douars touchés craignent que ces précipitations ne détruisent leurs tentes et mouillent leurs couvertures.

« Pendant cette période de l’année, la région connaît de fortes pluies. Ce qui a semé la panique parmi les sinistrés. Plusieurs se sont d’ailleurs empressés de couvrir leurs tentes de plastique afin de les imperméabiliser pour résister aux averses », a-t-il expliqué.

Rappelons que l’opération de recensement des habitants des bâtisses endommagées au niveau de la province d’Al Haouz lors du tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Maroc a démarré, lundi, dans différentes communes et localités touchées.

Des comités ad hoc de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, dans le cadre de l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz.

Ce programme qui a fait l’objet d’instructions royales lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 9 septembre 2023, intervient dans le prolongement de la succession des mesures ordonnées par le Souverain, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.

