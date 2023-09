L’Égypte annonce trois jours de deuil en solidarité avec le Maroc et la Libye

Ce mardi matin, l’Égypte a annoncé trois jours de deuil dans le pays en solidarité avec les victimes des catastrophes naturelles qui ont frappé le Maroc et la Libye causant des milliers de morts et de blessés.

L’annonce a été faite, par Ahmed Fahmy, porte-parole officiel de la présidence égyptienne. « Il a été décidé de décréter trois jours de deuil en Égypte en solidarité avec nos frères marocains et libyens », a t-il indiqué. « Le président Abdel Fattah Al Sissi présente ses sincères condoléances aux victimes de ces catastrophes naturelles », déclare Ahmed Fahmy.

Soulignons que le président égyptien a donné l’ordre à l’armée de fournir un soutien immédiat et une aide humanitaire, par voie aérienne et maritime, au peuple marocain et libyen. Parmi les équipements reçus, des kits médicaux de secours et des camps d’hébergement pour les personnes rescapées.