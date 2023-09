Absence de matériel médical au CHU de Marrakech : le démenti de la direction

Par LeSiteinfo avec MAP

L’administration du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Marrakech a démenti » les informations fausses et déplacées que véhiculent certaines personnes sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux concernant l’absence de matériel médical au CHU de Marrakech ».

Dans une mise au point, la direction du CHU affirme qu’elle « dément et réfute toutes ces allégations mensongères qui circulent dans cette conjoncture catastrophique que traverse notre pays ».

L’administration du Centre souligne travailler à pied d’œuvre pour fournir les services médicaux et les soins de santé appropriés aux victimes du séisme qui a secoué plusieurs zones de la région de Marrakech-Safi.

Citant le directeur général du CHU Mohammed VI de Marrakech, la même source indique que « Cet établissement de santé œuvre à fournir les services médicaux et les soins de santé nécessaires au profit des victimes et des blessés suite à ce tremblement de terre qui a secoué dans la nuit du vendredi à samedi la province d’Al Haouz, la ville de Marrakech et les régions environnantes ».

« Tous nos cadres médicaux, infirmiers et administratifs, toutes spécialités confondues, sont mobilisés pour relever ce défi, panser les plaies causés par cette catastrophe naturelle et œuvrer pour sauver des vies humaines, en mobilisant pour cela tous les moyens disponibles », ajoute la même source.

Dans ce sens, le directeur du CHU de Marrakech a salué « les précieux efforts déployés par les autorités locales, la Protection Civile, la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales, la Sûreté Nationale et les Forces auxiliaires, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

Il a, par ailleurs, appelé tous les citoyens, hommes et femmes, à adhérer aux valeurs de citoyenneté, à s’unir pour venir à bout des effets de ce drame, et à se rendre massivement dans les Centres de transfusion sanguine en signe de solidarité avec les victimes du séisme.