Bounou confirme que la CAN a bloqué son transfert au Real Madrid

Alors qu’il était sur le départ du FC Séville, le gardien de but marocain Yassine Bounou avait reçu plusieurs offres internationales de la part du Bayern Munich mais aussi du … Real Madrid. Le fait que le gardien de but participe avec le Maroc à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu au moins de janvier prochain (13/01-11/02) en Côte d’Ivoire, a refroidi les dirigeants merengues.

Le gardien de but marocain a par la suite plié bagage vers l’Arabie Saoudite. Bounou (32 ans) a signé un contrat avec Al Hilal jusqu’en juin 2026 pour un montant de transfert de 21 millions d’euros. Le journaliste italien a relayé les déclarations accordées par Bounou à Antonio Caarmano, dans l’émission radio El Pelotazo.

Bono reveals: “Yes, I had an offer from Real Madrid — I was the priority”. ⚪️🇲🇦

“The African Cup complicated things so deal collapsed”, told @elpelotazocsr. pic.twitter.com/gKTIxsKQ21

