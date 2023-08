Italie: une Marocaine obtient la moyenne la plus élevée en philosophie (VIDEO)

Elle s’appelle Amal Shiri. Et c’est une jeune Marocaine résidant en Italie, ayant brillamment réussi à obtenir la moyenne la plus élevée en philosophie, dépassant ainsi de loin celles de ses camarades.

Cette performance estudiantine a été dignement et convivialement célébrée, vendredi dernier, à Fkih Ben Salah, ville dont sont originaires les parents d’Amal Shiri, en compagnie des membres de la famille de celle-ci, de ses proches et amis.

Ceci, à la clôture des travaux et des activités culturelles et artistiques de la première édition du « Forum des immigrés », tenue les 10 et 11 août à Fkiq Ben Salah, sous le thème de : « La Jeunesse marocaine à l’étranger, attentes et apports ».

Et dans une déclaration à Le Site info, la jeune étudiante marocaine prodige a exprimé son grand bonheur et ses remerciements à l’occasion de cette célébration organisée en son honneur. De même qu’Amal Shiri a souligné modestement que ce n’était point si facile d’obtenir la moyenne la plus élevée en philosophie.

