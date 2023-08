Fruits et légumes: Meknès s’offre un nouveau marché de gros

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour ont présidé, mercredi à Meknès, la cérémonie de signature d’une convention cadre relative à la construction d’un marché de gros régional des fruits et légumes de nouvelle génération à l’Agropolis de Meknès.

La convention qui réunit lesdits ministères, la wilaya de la région Fès-Meknès, le Conseil régional de Fès-Meknès, la préfecture de Meknès et la province d’El hajeb, définit les conditions et les mécanismes de partenariat entre les parties prenantes pour la création de ce marché de nouvelle génération dans la région Fès-Meknès, en application des orientations contenues dans la stratégie Generation Green 2020-2030.

Selon des données rendues publiques à cette occasion, le projet sera édifié sur un terrain domanial d’une superficie de près de 24 Ha au niveau de la commune Sidi Slimane Moul Lkifane (deuxième tranche de l’Agropolis de Meknès). Cette nouvelle structure dont le volume de la production des fruits et légumes à capter au niveau de la ville de Meknès est estimé à 701.714 Tonnes, devrait créer plus de 13.000 emplois dont plus de 8.700 postes directs.

Par ailleurs, un protocole d’accord relatif à la mise à niveau des installations de l’abattoir communal de Meknès a été, également, signé par le ministre de l’Agriculture, le gouverneur de la préfecture de Meknès, le président du Conseil régional de Fès-Meknès et le président du Conseil communal de Meknès.

Ce projet permettra l’amélioration des conditions de production, de stockage, de contrôle et de distribution des viandes rouges en respectant les normes d’hygiène et d’environnement.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la déclinaison territoriale de l’axe se rapportant à la restructuration et modernisation des circuits de commercialisation des produits agricoles de la stratégie Génération Green et le renforcement de la position de Meknès comme pôle agricole par excellence.

La déclinaison de la stratégie Génération Green en ce qui concerne l’amélioration des conditions de distribution et de qualité des produits agricoles se fera, selon le ministère de l’agriculture, à travers l’adoption de 120 abattoirs modernes et la création de 12 marchés de gros pour les fruits et légumes de nouvelle génération à l’horizon 2030, répondant aux normes sanitaires et aux exigences des consommateurs.

