Mosquée Al Aqsa: le Maroc condamne la « persistance des incursions » israéliennes

Le Royaume du Maroc, dont le roi préside le Comité Al Qods, condamne la persistance des incursions par certains responsables israéliens dans la Mosquée Al Aqsa et son esplanade avec la participation de certains extrémistes parmi leurs partisans, indique une source au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume du Maroc, partant des principes constants du roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, réitère son refus total de tous les agissements unilatéraux visant à nuire aux efforts d’apaisement, appelle au maintien du statut juridique et historique établi dans la ville d’Al Qods et la Mosquée Al Aqsa, et à éviter toutes les formes d’escalade et de provocation, a ajouté la même source.