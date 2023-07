Des photos de Hiba Abouk enflamment la Toile

L’ex-compagne du Lion de l’Atlas et défenseur du PSG, Achraf Hakimi, mère de ses deux fils, a encore été l’objet de remarques et de critiques acerbes de la part de nombreux internautes marocains du réseau social Instagram.

Et c’est via son compte officiel Instagram que Hiba Abouk, actrice espagnole d’origine tunisienne, a partagé des photos avec ses fans et followers, prises en Tunisie, plus précisément à la ville de Hammamat, en compagnie d’un homme qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la vedette marocaine de la « Aïta », Hajib Farhane.

Cette photo de l’ex-compagne d’Achraf Hakimi a été largement partagée et commentée par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et, surtout, sur Instagram, pendant ces dernières heures. Et tous ont été unamimes sur la grande ressemblance de l’homme qui accompagnait Hiba Abouk, pendant ses vacances en Tunisie, avec le chanteur populaire marocain Hajib.

Notons que le sosie de Hajib est directeur d’une société de communication appelée « XXl », basée à Barcelone et exerçant plusieurs activités, dont essentiellement les domaines vestimentaire et de la mode. La société a également comme partenaires de grandes marques commerciales, parmi lesquelles « Custo Barcelona », « Hermès », « Christian Lacroix », ainsi que « Ferrari », « Fred Perry » et « H&M ».

L.A.