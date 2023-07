Casablanca: scènes de bousculades au centre de demande de visa pour l’Italie (VIDEO)

Des dizaines de citoyens, désirant se rendre en Europe pendant la saison estivale, n’ont pu obtenir un rendez-vous de présentation de leurs demandes de visa Schengen. C’est le cas également de celles et ceux qui comptent aller en Italie et ce, à cause de l’indisponibilité actuelle de dates de rendez-vous.

Un centre de demande de visa, relevant du consulat d’Italie à Casablanca, a connu des scènes de bousculades et d’anarchie parmi des citoyens qui y sont venus nombreux dans l’intention d’obtenir un rendez-vous de demande de visa.

Au micro de Le Site info, un demandeur de visa a indiqué que l’absence des rendez-vous a poussé plusieurs à se rendre à ce centre, tandis que d’autres sont venus d’autres villes pour savoir où en sont leurs dossiers.

Une femme, originaire de Meknès, a confié, en effet, qu’elle a déposé sa demande en janvier dernier mais n’a toujours pas reçu de réponse.

H.M.