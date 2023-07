Les Casablancais réclament une piscine municipale

Après l’affluence exceptionnelle que connaît la grande piscine municipale de Rabat, plusieurs Casablancais ont appelé les responsables à doter la métropole d’un lieu de divertissement pareil.

«Ne méritons-nous pas une grande piscine comme celle de Rabat avec un prix d’accès accessible à toutes les franges socioprofessionnelles ?», se demande-t-on sur la Toile, indiquant que les enfants pourront également en profiter pendant la saison estivale.

Depuis son ouverture, la grande piscine de Rabat, située sur la côte atlantique, au niveau du quartier Yacoub El Mansour, connait une affluence importante de familles en quête de détente.

Le prix d’accès par personne est de 10 DH seulement. Une modique somme à la portée de la bourse de tout un chacun pour se baigner et se détendre pendant une journée.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, l’acteur associatif Abdelali Rami avait affirmé que l’ouverture de la grande piscine est un acquis considérable pour les R’batis, et particulièrement pour les habitants du quartier Yacoub El Mansour qui ont tout près de chez eux un lieu de détente et de loisirs à portée des enfants et jeunes.

H.M.