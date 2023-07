Transport à Casablanca: les sociétés d’applications mobiles s’indignent (VIDEO)

Le récent communiqué publié par la préfecture de la Région de Casablanca-Settat, à propos des sociétés d’applications par téléphones portables de transport de passagers, a suscité la colère des propriétaires desdites sociétés et celle du Syndicat démocratique du transport.

Ceci, car le communiqué précité a averti les citoyens des dangers et risques de s’adresser à ces sociétés non autorisées par la loi, comme il a averti les employés exerçant au sein de ces dernières des sanctions administratives et juridiques courantes auxquelles ils s’exposent.

A ce propos, le conseiller et secrétaire général, chargé des affaires administratives du Syndicat démocratique du transport, a déclaré à Le Site info que le communiqué de la préfecture de la Région de Casablanca-Settat est non fondé et inéquitable vis-à-vis de nombreux jeunes chômeurs.

Tarik Drioua a aussi déploré que le communiqué en question n’ait pas pris en compte les circonstances socioéconomiques de cette frange de la population de la Région de Casablanca-Settat, souffrant de chômage. De même, a-t-il souligné, que le communiqué n’est pas en phase avec la stratégie tracée par le roi Mohammed VI, dans le but d’apporter des investissements étrangers et de créer des postes d’emploi.

Larbi Alaoui