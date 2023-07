Vague de chaleur au Maroc: jusqu’à 48°C dans plusieurs villes ! (Alerte météo)

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur est prévue de lundi à vendredi prochain dans différentes provinces du Royaume avec des températures variant entre 37 et 48°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 48°C sont attendues les lundi et mardi dans les provinces de Ouezzane, Guercif, Taourirt, Oujda-Angad, Taounate, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Meknès, Taza, Khemisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Beni Mellal, Fquih Ben Saleh, Khouribga, Settat, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Zagora, Tata, Taroudant et Assa-Zag, , indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « rouge ».

Un temps très chaud (42-44C°) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Chefchaouen, El Hajeb, Boulemane, Khenifra, Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tan-Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Es-Semara et Aousserd, tandis que les provinces d’Al Hoceima, Driouch, Nador, Berkane, Ifrane, Azilal et Al Haouz, connaîtront, lundi et mardi, des températures variant entre 37 et 41°C, ajoute la même source dans un bulletin de niveau de vigilance « orange ».

Le mercure devrait afficher également des températures entre 43 et 46°C, de mercredi à vendredi, dans les provinces de Beni Mellal, Fquih Ben Saleh, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Youssoufia, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara ainsi qu’à l’intérieur de Boujdour et Oued-Eddahab.

Le temps chaud persistera également à Ouezzane, Guercif, Taourirt, Oujda-Angad, Taounate, Moulay Yacoub, Chefchaouen, Sefrou, Fès, Meknès, Taza, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Settat, Essaouira, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane et l’intérieur des provinces de Tan-Tan, Sidi Ifni et Guelmimn avec des températures oscillant entre 41 et 44°C, conclut la même source.

S.L.