Caftan « ntaâ » fassi: la polémique fait réagir le ministère de la Culture (PHOTO)

Une grande polémique a été suscitée sur les réseaux sociaux, au Maroc, appelant l’intervention du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication à s’opposer fermement à la tentative du pays voisin de l’est de s’accaparer et d’inscrire le caftan « ntaâ » fassi au sein du patrimoine immatériel algérien auprès de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture).

Suite à ces protestations patriotiques justifiées, une source concordante du Département de Mohamed Mehdi Bensaid a déclaré à Le Site info, dans un entretien exclusif, que le Royaume avait précédemment déposé le dossier du caftan marocain, auprès de l’UNESCO et que, sûrement, c’est en apprenant cette information que l’Algérie a cru bon s’empresser de déposer le sien.

Après avoir été au courant de cette initiative d’appropriation du caftan « ntaâ » fassi par l’Algérie, via le portail de l’UNESCO, il s’est avéré qu’effectivement certaines choses appartiennent au patrimoine du pays voisin de l’est, a précisé la même source, tout en les qualifiant de « méconnues » ou de très peu « connues ».

Et de poursuivre: « Aucune crainte à avoir pour le caftan marocain! Il est impossible que quiconque puisse s’en accaparer ou se l’approprier. Dans le cas contraire, prouvant que certaines choses n’appartiennent pas à nos voisins, le ministère interviendra fermement à l’aide de moyens qui lui sont propres ».

Cependant, notre source n’a point voulu dévoiler de quels moyens il s’agit, se contentant de dire que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication œuvre dans le respect total des voies permises, aussi bien légales que morales, en assurant que « nous ne pouvons pas révéler exactement ce que nous entreprendrons ».

De même que la même source a ajouté, en réponse à la pression des réseaux sociaux sur le sujet du caftan « ntaâ » fassi: « Il y a une question pour laquelle les gens se doivent de nous aider. Cette pression de la Toile va apporter quoi au ministère? Parfois, nous faisons des déclarations qui révèlent les cartes sur lesquelles nous travaillons. A l’instar du jour où nous avions inscrit le caftan, nous avions dévoilé cela et, personnellement, je ne désirais pas que cela se sache. J’aurais aimé que nous gardions le silence car quand on est en ‘guerre’, il faut surprendre l’autre et avoir de l’avance sur lui. Mais si on fait l’annonce d’une initiative pareille, un mois ou deux avant, pour rassurer les utilisateurs des réseaux sociaux, on permet à l’autre d’avoir accès à l’information. Voilà ce que les citoyens doivent savoir! Ce n’est pas parce que le ministère garde le silence que cela signifie qu’il n’agit point et qu’il reste les bras croisés! ».

S’agissant du dossier algérien, tout le monde peut voir son contenu. Quelques sortes « d’oripeaux » et quelques gandouras qui ne valent pas quatre sous chez nous, n’arrivant pas à l’élégance et à la distinction de la qualité marocaine. Cependant, il y a un style algérien qui ressemble au « ntaâ », mais sa conception n’a absolument rien à voir avec le véritable « ntaâ » marocain, a asséné la source du ministère de tutelle.

Celle-ci a également expliqué que la matière textile peut être achetée chez n’importe quel commerçant, mais le style et la conception du caftan « ntaâ » fassi ne pourrait être imitée et une très grande différence sépare le véritable caftan marocain avec le soi-disant caftan, un « ersatz », du pays voisin de l’est.

Et de conclure en rassurant les Marocains et en les appelant à ne point annoncer les initiatives et les développements du ressort du ministère de tutelle, en soulignant: « La vigilance est de rigueur mais, par ailleurs, nous travaillons et nous n’allons pas divulguer ce que nous sommes en train d’entreprendre (…) ».

Notons que c’est au XIIe siècle que le caftan apparaît au Maroc, sous la dynastie des Almohades. Ceci, bien avant l’arrivée des Ottomans, avec leur caftan très différent du caftan marocain, dans certains pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient.

Larbi Alaoui