Casablanca: la prolifération des cafards et des insectes indigne

Selon nos confrères d’Alyoum24, l’inquiétante prolifération des cafards et des insectes nuisibles, dans la majorité des quartiers de la capitale économique du Royaume, indigne les Bidaouis et suscite leur colère justifiée.

Et dans un entretien accordé au site précité, de nombreux Casablancais ont appelé le Conseil communal de la ville à intervenir d’urgence en répandant des insecticides au niveau du réseau d’assainissement.

Quant à Mehdi Lamaniya, acteur de l’environnement, il a déclaré à la même source que la responsabilité de cette prolifération de cafards et d’insectes incombe à la commune urbaine de Casablanca, à travers la Société de développement local (SDL), Casablanca Environnement.

De même qu’il a appelé à mettre fin à cette dangereuse problématique dont les Casablancais se sont plaints, soit via les médias nationaux ou sur les différents réseaux sociaux. Et de déplorer que ces derniers temps, les quartiers de la ville, ses rues et ses espaces verts subissent une véritable et intense invasion, surtout en cette période de grosses chaleurs qui contribuent beaucoup à la prolifération des blattes et des insectes.

Cependant, d’après la même source le répandage des insecticides, aussi bien dans les rues qu’à l’intérieur des habitations, n’est plus aussi efficace dans la lutte contre les cancrelats et les insectes, se plaigne la population casablancaise qui appelle à l’intervention des autorités concernées à propos de ce sujet environnemental.

Larbi Alaoui