Méduses dans les plages du Nord: un acteur associatif rassure

Après de nombreuses rumeurs sur la prolifération des méduses dans les eaux de plusieurs plages du Nord du Royaume, le président de l’Association Al Karama pour la défense des droits humains tient à rassurer les estivant en affirmant l’inexistence de ces prétendus animaux marins nageurs.

Et dans une déclaration à Le Site info, Hassan Akbayou a confirmé que les plages méditerranéennes du Nord du pays sont absolument épargnées de l’apparition de méduses, en cette période de la saison estivale. Tout en précisant qu’aucune plainte des citoyens, concernant avoir été victimes de piqûres de méduses n’est parvenue, pour l’heure.

Auparavant, plusieurs médecins avaient donné de précieux conseils aux estivants à propos des piqûres de ces animaux marins nageurs et les ont avisés sur les différents réflexes et procédés à prendre après une piqûre de méduse.

Parmi ces réflexes: ne pas s’affoler et nager vers la plage au plus vite; laver la place de la piqûre avec de l’eau de mer, et surtout pas de l’eau potable; saupoudrer de sable fin, à défaut de mousse à raser ou de farine et ne point gratter du tout ou, très légèrement pour enlever les filaments accrochés à la peau.

Larbi Alaoui